Водитель Ford погиб при столкновении с Mercedes в Колпинском районе

Второй участник ДТП в тяжелом состоянии.

В субботу, 8 августа, в Колпинском районе Петербурга произошло страшное ДТП. Ford Focus не предоставил преимущество Mercedes ML при повороте налево, что привело к столкновению. Мужчина за рулем американской иномарки погиб на месте. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, авария произошла в поселке Понтонный у дома 3 по Южной улице. Медики госпитализировали водителя Mercedes – его состояние оценивают как неудовлетворительное.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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Видео: Piter.TV