Электричка на маршруте "Санкт-Петербург – Ладожское озеро" задымилась во время движения

В поезде загорелась проводка.

Около часа дня в субботу, 8 августа, пассажирам электрички из Петербурга до Ладожского озера пришлось выйти из поезда, не доехав до пунктов назначений. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на станции "Бернгардовка" разгорелся один из вагонов.

Петербуржцы сообщили, что всех людей вывели из вагонов, из дверей и вентиляций сочился легкий серый дым. Очевидцы предположили, что в вагоне загорелась проводка. Истинная причина неполадок пока не названа.

По словам очевидцев, электричке пришлось двигаться дальше с дымящимся вагоном, поскольку иным способом убрать состав с пути было невозможно. Позднее в поезде заволокло дымом еще один вагон. О пострадавших информации не появлялось.

Странно, вроде новые вагоны заметили пользователи сети

Ранее мы рассказывали, что два поезда "Сапсан" из Петербурга прибыли в Москву с задержкой.

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