Водитель Chevrolet отправил под колёса пешехода в Тосненском районе

Вечером воскресенья, 15 июня, в Тосненском районе произошло серьезное ДТП. Автомобиль сбил пешехода на 9-м километре автодороги "Проезд – Подъезд город Тосно". Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобилем Chevrolet Cruze управлял мужчина 1985 года рождения. Пешеход 1984 года рождения был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Обстоятельства и причины произошедшего будут известны в результате проверки.
Ранее мы рассказали о том, что автомобиль столкнулся с мотоциклом на Мурманском шоссе.
Фото: Piter.TV
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