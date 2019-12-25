Водитель Chevrolet отправил под колёса пешехода в Тосненском районе

Мужчина получил тяжелые травмы.

Вечером воскресенья, 15 июня, в Тосненском районе произошло серьезное ДТП. Автомобиль сбил пешехода на 9-м километре автодороги "Проезд – Подъезд город Тосно". Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобилем Chevrolet Cruze управлял мужчина 1985 года рождения. Пешеход 1984 года рождения был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Обстоятельства и причины произошедшего будут известны в результате проверки.

Ранее мы рассказали о том, что автомобиль столкнулся с мотоциклом на Мурманском шоссе.

Фото: Piter.TV