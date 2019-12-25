В воскресенье, 14 июня, автомобиль столкнулся с мотоциклом на Мурманском шоссе, недалеко от поселка им. Морозова. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
На фотографиях видно, что и мотоцикл, и автомобиль сильно повреждены. Известно, что байкера с переломом ноги доставили во Всеволожскую больницу
На данный момент сотрудники ДПС пытаются разобраться в случившемся.
Ранее мы писали, что легковушка вылетела с дороги на Шоссе в Лаврики.
Фото: vk.com/spb_today
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