Байкера доставили в больницу с переломом ноги.

В воскресенье, 14 июня, автомобиль столкнулся с мотоциклом на Мурманском шоссе, недалеко от поселка им. Морозова. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что и мотоцикл, и автомобиль сильно повреждены. Известно, что байкера с переломом ноги доставили во Всеволожскую больницу

На данный момент сотрудники ДПС пытаются разобраться в случившемся.

Ранее мы писали, что легковушка вылетела с дороги на Шоссе в Лаврики.

Фото: vk.com/spb_today