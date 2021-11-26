Водитель BMW устроил аварию с пожаром и стрельбой на МКАДе

СМИ: нарушитель подстрелен, в его машине найдены наркотики.

Водитель BMW X5 устроил массовую автомобильную аварию с пожаром и стрельбой на МКАДе. Об этом сообщили Telegram-каналы. Мужчина предпринял попытку сбежать от правоохранительных органов. Очевидцы зафиксировали инцидент на мобильные устройства.

Очевидцы объяснили, что шофер не стал реагировать на требование инспекторов ДПС остановить машину. В столичном районе Бирюлево во время автомобильной пробки ему удалось протаранить несколько машин, после чего он столкнулся с "Волгой". Отечественный автомобиль в результате заполыхал. По предварительной версии, повреждены шесть транспортных средств.

По информации от журналистов Mash, нарушитель был ранен в шею при попытке бегства. До этого правоохранители пытались остановить нарушителя, стреляя по покрышкам автомобиля. Другие подробности не уточняются. В ТГ-канале SHOT считают, что водитель не хотел общаться с представителями закона потому, что в машине находились запрещенные вещества (около двух килограммов). Транспортное средство якобы принадлежит 23-летнему Сергею Новикову.

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Фото и видео: Telegram / Mash