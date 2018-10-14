  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:04
179
nastya960
Код вставки плеера

Водитель BMW скончался в скорой после ДТП на Суздальском проспекте

0 0

Он не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Молодой человек 1994 года рождения около 21:30, у дома №32 по Суздальскому проспекту врезался в фонарный столб. Ранее очевидцы сообщали, что он жив и его увезла скорая. 

По данным ОГИБДД по Выборгскому району, водитель автомобиля BMW 525 скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. По предварительной информации, он не справился с управлением на прямом участке дороге и въехал в опору освещения. 

В среду, 24 июля, на Левашовском проспекте образовалась пробка из-за ДТП с грузовиком.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор
Видео: Piter.TV

 

Теги: водитель погиб, дтп bmw, суздальский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии