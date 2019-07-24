На Левашовском проспекте образовалась пробка из-за ДТП с грузовиком

Движение оказалось практически полностью заблокировано.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что на Левашовском проспекте грузовик не вписался в поворот и задел легковой автомобиль.

Авария произошла утром 24-го июля на пересечении КАД и ЗСД около завода "Хендэ". Грузовик пробил металлическое ограждение и частично оказался за пределами дороги. О состоянии автомобилистов не сообщается.

На развязке образовалась серьезная пробка. Средняя скорость движения составляет около 2 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге байкерша пыталась перевезти килограмм наркотиков.

Видео и фото: vk.com/spb_today