В Петербурге байкерша пыталась перевезти килограмм наркотиков

Но ее остановила полиция.

СМИ сообщили о том, что в Приморском районе Петербурга задержали байкершу, которая перевозила килограмм наркотиков.

Во вторник, 23 июля, во время патрулирования улиц сотрудники ГИБДД обратили внимание на мотоцикл "Ямаха". Водителя попросили остановиться, но требование было проигнорировано. Девушка, которая была за рулем, не сбавила скорость. Между правоохранителями и байкершой завязалась погоня. Ее удалось поймать около дома №15 по улице Ильюшина.

Молодую гонщицу доставили в отделение полиции. Там у нее изъяли два свертка с белым порошком весом почти килограмм. Экспертиза показала, что это синтетический психостимулятор.

По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Госдума предложила сделать вход в курилки аэропорта платным.

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