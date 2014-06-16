Открывший стрельбу на Кантемировском мосту автомобилист стал фигурантом двух уголовных дел

Мужчина ответит за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

Днем 30 января в полицию обратился 46-летний мужчина, который пожаловался на неизвестного водителя "БМВ". Со слов петербуржца, он повздорил с автомобилистом на проезжей части в начале Кантемировского моста, и оппонент обстрелял из пистолета чужой "Рено Сандеро".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, хулиган повредил в "Рено" заднее стекло, ущерб составил 6200 рублей. Уже 31 января неработающего петербуржца с пневматикой задержали на Болотной улице. В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела: о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее мы писали, что полиция задержала мужчину с "гранатой", у которого не получилось ограбить банк на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV