Полиция задержала мужчину с "гранатой", у которого не получилось ограбить банк на Васильевском острове

Злоумышленник испугался нажатой кнопки тревожной сигнализации и скрылся.

Петербургская полиция задержала мужчину, который вечером 19 февраля пытался ограбить банк на 3-й линии Васильевского острова. Как стало известно Piter.TV, в тот день злоумышленник в медицинской маске ворвался в помещение банка и угрожал похожим на гранату предметом, но испугался нажатой кассиром кнопки тревожного сигнала. Похитить мужчине ничего не удалось.

Парой дней позже, 23 февраля, на Лиговском проспекте задержали подозреваемого в нападении на банк, им оказался 30-летний уроженец Ставрополья. У ранее не судимого мужчины изъяли муляж гранаты, возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV