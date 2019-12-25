  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала мужчину с "гранатой", у которого не получилось ограбить банк на Васильевском острове
Сегодня, 9:53
111
himif

Полиция задержала мужчину с "гранатой", у которого не получилось ограбить банк на Васильевском острове

0 0

Злоумышленник испугался нажатой кнопки тревожной сигнализации и скрылся.

Петербургская полиция задержала мужчину, который вечером 19 февраля пытался ограбить банк на 3-й линии Васильевского острова. Как стало известно Piter.TV, в тот день злоумышленник в медицинской маске ворвался в помещение банка и угрожал похожим на гранату предметом, но испугался нажатой кассиром кнопки тревожного сигнала. Похитить мужчине ничего не удалось.

Парой дней позже, 23 февраля, на Лиговском проспекте задержали подозреваемого в нападении на банк, им оказался 30-летний уроженец Ставрополья. У ранее не судимого мужчины изъяли муляж гранаты, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что водитель в Невском районе не заплатил за бензин и попытался скрыться "по-шпионски".

Фото: Piter.TV

Теги: граната, попытка ограбления
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии