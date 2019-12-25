У его автомобиля были вторые номерные знаки.

Водитель в Невском районе не заплатил за бензин и попытался скрыться "по-шпионски" – он установил на своей машине номерные знаки с другой машины поверх имеющихся. Подробности инцидента Piter.tv 28 декабря рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

В первом часу ночи понедельника патруль заметил автомобиль, который стоял у заправки на проспекте Большевиков. На "Фольксвагене Поло" были установлены два номерных знака, один поверх другого. Вдобавок к этому водитель беспокоился и озирался по сторонам.

Сотрудники Росгвардии приняли решение проверить у гражданина документы и направились на заправочную станцию. Когда они приблизились к автомобилю, водитель сел в машину и попытался уехать с заправки, не заплатив за топливо. Наряд ОВО задержал правонарушителя на месте происшествия – сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии

На машине были установлены номерные знаки, закрепленные за автомобилем "Citroen C4", и принадлежащие другому автовладельцу.

Накануне в Сосновом Бору сотрудники Росгвардии обследовали подозрительный предмет, который оказался гранатой.

Фото: Piter.tv