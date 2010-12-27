  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель "BMW X6" сбил велосипедиста на улице Салова
Сегодня, 16:10
136
Cherepanov

Водитель "BMW X6" сбил велосипедиста на улице Салова

0 0

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии

В пятницу, 16 августа, во Фрунзенском районе у дома №2 на улице Салова сбили велосипедиста. По предварительным данным, 45-летний водитель "BMW X6" поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и врезался во встречного велосипедиста. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара 37-летний велосипедист получил серьезные травмы и уехал в больницу. Врачи оценил его состояние как тяжелое.

На данный момент сотрудники дорожной инспекции уточняют подробности происшествия. Известно, что водитель "BMW X6" ездит за рулем с 2003 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что массовое ДТП на Большеохтинском мосту спровоцировало пробку.

Фото: Pixabay

Теги: велосипедиста сбил автомобиль, дтп спб, улица салова, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии