Массовое ДТП на Большеохтинском мосту спровоцировало пробку

Днем 16 августа на Большеохтинском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.
На мосту в сторону Суворовского проспекта столкнулись четыре транспортных средства, одно из них - маршрутка. О пострадавших не сообщается.
Авария создала серьезные помехи для движения транспорта. Пробка тянется от Якорной улицы до середины Большеохтинского моста. Средняя скорость движения составляет 3 км/час.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что при обрушении стены в Волхове погибли двое рабочих.
Видео: Piter.TV
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