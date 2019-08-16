Массовое ДТП на Большеохтинском мосту спровоцировало пробку

Водители едут со скоростью 3 км/час.

Днем 16 августа на Большеохтинском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

На мосту в сторону Суворовского проспекта столкнулись четыре транспортных средства, одно из них - маршрутка. О пострадавших не сообщается.

Авария создала серьезные помехи для движения транспорта. Пробка тянется от Якорной улицы до середины Большеохтинского моста. Средняя скорость движения составляет 3 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что при обрушении стены в Волхове погибли двое рабочих.

Видео: Piter.TV