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Массовое ДТП на Большеохтинском мосту спровоцировало пробку

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Водители едут со скоростью 3 км/час.

Днем 16 августа на Большеохтинском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV. 

На мосту в сторону Суворовского проспекта столкнулись четыре транспортных средства, одно из них - маршрутка. О пострадавших не сообщается.

Авария создала серьезные помехи для движения транспорта. Пробка тянется от Якорной улицы до середины Большеохтинского моста. Средняя скорость движения составляет 3 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что при обрушении стены в Волхове погибли двое рабочих. 

Видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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