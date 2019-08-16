При обрушении стены в Волхове погибли двое рабочих

При демонтаже рухнула стена на третьем этаже завода "Апатит", расположенного на площадке "Пикалевского цемента".

На территории цементного завода в городе Волхове Ленобласти обрушилась часть нежилого здания. Инцидент произошёл во время работ по демонтажу. По данным Piter.TV, под завалами погибли два человека. Однако, спасатели продолжают обследовать место трагедии.

В администрации Ленинградской области сообщили, что дом не жилой и находится на территории предприятия. При демонтаже рухнула стена на третьем этаже завода "Апатит", расположенного на площадке "Пикалевского цемента".

Обрушение на промплощадке в Волхове произошло в пятницу днем, сообщалось, что под завалами могут находиться два человека.

Фото и видео: Piter.TV