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Как вода может помочь в борьбе с лишним весом

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При правильном питье и сбалансированном питании вес начнет уходить уже через месяц.

Японские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление воды поможет похудеть. Эксперты порекомендовали выписать стакан воды сразу после пробуждения вместо кофе или чая.

Сразу после приема жидкости можно пойти чистить зубы. А садиться за стол завтракать можно спустя 45 минут. Ученые отмечают, что правильное питье снижает чувство голода.

Спустя месяц вес начнет уходить, а также могут прийти в норму сахар в крови и кровяное давление. Ранее сообщалось, что петербургские генетики посоветовали отказаться от электрочайников из пластика.

Теги: ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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