Как вода может помочь в борьбе с лишним весом

Японские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление воды поможет похудеть. Эксперты порекомендовали выписать стакан воды сразу после пробуждения вместо кофе или чая.
Сразу после приема жидкости можно пойти чистить зубы. А садиться за стол завтракать можно спустя 45 минут. Ученые отмечают, что правильное питье снижает чувство голода.
Спустя месяц вес начнет уходить, а также могут прийти в норму сахар в крови и кровяное давление. Ранее сообщалось, что петербургские генетики посоветовали отказаться от электрочайников из пластика.
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