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Петербургские генетики посоветовали отказаться от электрочайников из пластика

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Особое внимание на своё здоровье следует обратить женщинам.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что электрочайники из пластика могут нанести вред здоровью человека. Такое заявление сделали петербургские ученые из Института экспериментальной медицины во главе с руководителем Евгением Паткиным.

Как оказалось, в пластмассе содержится вредный для организма бисфенол. Это вещество может вызывать сбои в работе генов. По данным специалистов из Петербурга, содержание яда будет в пределах санитарных норм и мутаций он не вызовет.  Однако эпигенетические изменения в организме человека произойдут.

Генетики заявили, что в группе риска людей, которые могут пострадать от пластмассовых чайников, находятся женщины.

Ранее мы сообщали о том, что психолог из СПбГУ обнаружил связь между интеллектом и мемами.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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