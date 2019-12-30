Как оказалось, тексты, которые обладают несколькими смыслами, являются идеальной моделью для изучения человеческого интеллекта.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что психолог из СПбГУ обнаружил связь между интеллектом и мемами. ОБ этом сообщает сообщает пресс-служба университета.

Доцент факультета психологии СПбГУ Ольга Щербакова написала научную статью, в которой исследовала человеческий интеллект с помощью мемов и шуток из интернета. По её мнению, у людей с психическими отклонениями есть проблемы с пониманием такого вида юмора. Выяснилось, что респонденты от 18 до 29 испытывают сложности с многозначными шутками. Это говорит об интеллектуальном дефиците.

"Можно говорить о том, что многим людям сейчас действительно непросто выполнять некоторые интеллектуальные операции, которые раньше считались базовыми для ученика средней школы, причем не самого успевающего", —заявила Щербакова.

Психолог утверждает, что эта проблема возникла из-за большого объема информации, которую человек потребляет каждый день. В билжайшее время благодаря трудам Щербаковаой планируется пересмотреть подходы к изучению интеллектуальных способностей человека.

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