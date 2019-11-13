Вода бьет фонтаном на углу Народного Ополчения

Петербуржцы жалуются на некачественную воду из-под кранов и отсутствие тепла в квартирах.

Петербуржцы рассказали о ночном прорыве трубопровода с водоснабжением в Красносельском районе города. Об этом они заявили в социальных сетях. По словам местных жителей, коммунальная авария возникла на пересечении улицы летчика Пилютова с проспектом Народного Ополчения.

Вода из под крана течет странная, отопления нет 5-й день добавили недовольные горожане

Очевидцам удалось заснять на камеру мобильного устройства небольшой фонтан. На записи видно, что поток бьет прямо из проезжей части.

Ранее Piter.tv писал о том, что прорыв трубы в Таврическом дворце удалось ликвидировать.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Карим Макаров

