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Вода бьет фонтаном на углу Народного Ополчения

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Петербуржцы жалуются на некачественную воду из-под кранов и отсутствие тепла в квартирах.

Петербуржцы рассказали о ночном прорыве трубопровода с водоснабжением в Красносельском районе города. Об этом они заявили в социальных сетях. По словам местных жителей, коммунальная авария возникла на пересечении улицы летчика Пилютова с проспектом Народного Ополчения.

Вода из под крана течет странная, отопления нет 5-й день

добавили недовольные горожане

Очевидцам удалось заснять на камеру мобильного устройства небольшой фонтан. На записи видно, что поток бьет прямо из проезжей части. 

Ранее Piter.tv писал о том, что прорыв трубы в Таврическом дворце удалось ликвидировать.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Карим Макаров
 

Теги: коммунальная авария, прорыв трубы, проспект народного ополчения, улица летчика пилютова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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