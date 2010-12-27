Прорыв трубы в Таврическом дворце удалось ликвидировать

Из-за резкого изменения температуры в оранжереях экзотические растения начали замерзать.

Как сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПБ", восстановительная бригада во время работ на Потемкинской, 2, сумела заменить 3,5 метра трубопровода диаметром 108 мм за рекордно быстрый срок - всего три с половиной часа вместо положенных восьми. В следствии столь оперативной работы редкие растения Оранжереи Таврического сада теперь снова в безопасности.

Напомним, что недавно оранжереи были отключены от отопления, из-за чего тропические растения оказались под угрозой. Устранять угрозу было некому, так как труба, которая обеспечивала нужные температуры в теплицах, оказалась "бесхозной". "ТЭК" на добровольной основе вызвался устранить угрозу, нависшую над растениями.

Ранее мы сообщали, что в Таврическом саду произошел прорыв трубы.

Фото: ГУП "ТЭК СПБ"