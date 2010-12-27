Из-за прорыва замерзает оранжерея Таврического сада

Оранжерея Таврического сада в Петербурге до сих пор находится без отопления. В помещении очень холодно. Об этом сообщили сотрудники оранжереи в официальной группе.
Как рассказали сами работники, 5 октября в Виленском переулке прорвало трубу. В оранжерее пришлось включать обогреватели, чтобы растения не замерзли.
С утра 7 октября ситуация осталась прежней. Аварийная служба закончила ремонт и сообщила, что отопление включили. Однако, сотрудники оранжереи тепла не почувствовали и обещали сообщить точные результаты к вечеру.
Ранее на Гражданском проспекте прорвало трубу с кипятком.
Фото: ВК/ Оранжерея Таврического сада
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