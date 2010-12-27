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Из-за прорыва замерзает оранжерея Таврического сада
Сегодня, 14:06
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nastya960

Из-за прорыва замерзает оранжерея Таврического сада

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5 октября в Виленском переулке прорвало трубу. В оранжерее пришлось включать обогреватели, чтобы растения не замерзли.

Оранжерея Таврического сада в Петербурге до сих пор находится без отопления. В помещении очень холодно. Об этом сообщили сотрудники оранжереи в официальной группе.

Как рассказали сами работники, 5 октября в Виленском переулке прорвало трубу. В оранжерее пришлось включать обогреватели, чтобы растения не замерзли.

С утра 7 октября ситуация осталась прежней. Аварийная служба закончила ремонт и сообщила, что отопление включили. Однако, сотрудники оранжереи тепла не почувствовали и обещали сообщить точные результаты к вечеру.

Ранее на Гражданском проспекте прорвало трубу с кипятком.

Фото: ВК/ Оранжерея Таврического сада

Теги: виленский переулок, оранжерея, прорыв, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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