Из-за прорыва замерзает оранжерея Таврического сада

5 октября в Виленском переулке прорвало трубу. В оранжерее пришлось включать обогреватели, чтобы растения не замерзли.

Оранжерея Таврического сада в Петербурге до сих пор находится без отопления. В помещении очень холодно. Об этом сообщили сотрудники оранжереи в официальной группе.

Как рассказали сами работники, 5 октября в Виленском переулке прорвало трубу. В оранжерее пришлось включать обогреватели, чтобы растения не замерзли.

С утра 7 октября ситуация осталась прежней. Аварийная служба закончила ремонт и сообщила, что отопление включили. Однако, сотрудники оранжереи тепла не почувствовали и обещали сообщить точные результаты к вечеру.

Ранее на Гражданском проспекте прорвало трубу с кипятком.

Фото: ВК/ Оранжерея Таврического сада