На Гражданском проспекте прорвало трубу с кипятком

Машины пострадали от затопления.

В Калининском районе Петербурга прорвало трубопровод. По данным местных жителей, инцидент произошел в ночное время. Пользователи соцсетей начали делиться видеозаписями и фотографиями с двух часов утра.

Известно, что коммунальная авария затронула участок около 85 дома по Гражданскому проспекту. Очевидцы рассказали, что дефект возник на трубопроводе с горячей водой. Припаркованные машины пострадали. Петербуржцы объяснили, что в салоне некоторых транспортных средств попал кипяток.

К месту аварии выезжал полицейский наряд. Оцепление не пускало водителей, чтобы не произошел несчастный случай и обрушением асфальта. Петербуржцы добавили, что ситуация для них стала "веселым продолжением сегодняшнего локального 11 часового ПЛАНОВОГО блэкаута".

Ранее Piter.tv писал о том, что ураганный ветер ожидается в Петербурге во вторник.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб