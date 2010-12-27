В оранжерею Таврического сада пообещали вернуть тепло после прорыва трубы

Экзотические растения мерзнут уже несколько дней.

ГУП "ТЭК" вернет тепло в Оранжерею Таврического сада. Несколько дней назад там прорвало трубу, температура опускалась все ниже.

Проблема не решалась из-за "бесхозной" трубы по адресу Потемкинская улица, дом 2, литера А. После инцидента "Теплосеть Санкт-Петербурга" отключила отопление, ремонтные работы начать на предприятии не могли, так как труба им не принадлежит.

Из-за холода в помещении экзотические растения оказались под угрозой. Теперь вопросом отопления в Оранжерее займется "ТЭК", сообщил "Петербургский дневник".

Месяц назад в царстве зеленых также прорвало трубу, но в другом месте.

Фото: ВК/ Оранжерея Таврического сада