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В оранжерею Таврического сада пообещали вернуть тепло после прорыва трубы
Сегодня, 19:24
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В оранжерею Таврического сада пообещали вернуть тепло после прорыва трубы

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Экзотические растения мерзнут уже несколько дней.

ГУП "ТЭК" вернет тепло в Оранжерею Таврического сада. Несколько дней назад там прорвало трубу, температура опускалась все ниже.  

Проблема не решалась из-за "бесхозной" трубы по адресу Потемкинская улица, дом 2, литера А. После инцидента "Теплосеть Санкт-Петербурга" отключила отопление, ремонтные работы начать на предприятии не могли, так как труба им не принадлежит. 

Из-за холода в помещении экзотические растения оказались под угрозой.  Теперь вопросом отопления в Оранжерее займется "ТЭК", сообщил "Петербургский дневник".

Месяц назад в царстве зеленых также прорвало трубу, но в другом месте. 

Фото: ВК/ Оранжерея Таврического сада

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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