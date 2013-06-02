Во взрыве в панельном доме в Ленобласти погиб человек

По предварительным данным, взрыв произошел не из-за утечки газа.

В понедельник, 1 ноября, в панельном пятиэтажном доме в деревне Фалилеево Кингисеппского района Ленобласти произошел взрыв, сообщили 47news.

С возгоранием боролись три пожарных расчета: 12 пожарных и три единицы техники. По предварительной информации, сообщение о взрыве поступило в 4:30 утра. Волной в помещении повреждены рамы и стекла. В квартире находился 69-летний пенсионер, его не удалось спасти.

Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. Как именно произошел взрыв, пока неясно. Однако по данным издания, происшествие не связано с утечкой бытового газа.

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Фото: Piter.tv