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В Петербурге задержали водителя маршрутки по подозрению в изнасиловании пассажирки
Сегодня, 10:58
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В Петербурге задержали водителя маршрутки по подозрению в изнасиловании пассажирки

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Мужчина ранее совершал подобные преступления.

В понедельник, 1 ноября, подозреваемого в насилии над пассажиркой водителя маршрутки задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел почти неделю назад, вечером 27 октября. Пострадавшая 44-летняя петербурженка заявила, что водитель маршрутки №94, увидев, что в салоне осталась только она, увез ее к гаражам за станцией метро "Лесная" и изнасиловал.

Мужчину нашли спустя два дня, 29 октября. В преступлении подозревают 49-летнего гражданина Киргизии, Сергея О. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, выяснилось, что 16 октября мужчина изнасиловал 18-летнюю петербурженку. У нее также приняли заявление. 

Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела. 

Ранее мы писали, что в Шушарах скончался младенец, которому вовремя не вызвали скорую помощь.

Теги: водитель маршрутки изнасиловал пассажирку, задержание, насилие, петербург
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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