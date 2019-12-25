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Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку около гаражей у станции метро "Лесная"
Сегодня, 8:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку около гаражей у станции метро "Лесная"

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Женщина возвращалась поздним вечером домой с работы.

В Петербурге водитель маршрутного такси изнасиловал пассажирку, которая возвращалась домой с работы. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 27 октября около 21:40 44-летняя Н. возвращалась домой после работы. Она села в маршрутное такси № К-94, где находилась одна. Водитель заблокировал двери, увез её в неизвестном направлении, и, находясь рядом со станцией метро "Лесная" (около гаражей), применив физическую силу, изнасиловал. Приметы преступника: мужчина азиатской внешности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербургская студентка обвинила мужа тети в многолетнем сексуальном насилии над ней.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, лесная
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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