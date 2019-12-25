Петербургская студентка обвинила мужа тети в многолетнем сексуальном насилии над ней

С 2010 года Е. начал проявлять к девочке сексуальный интерес, который выражался в различного рода поглаживаниях, касаниях, демонстрации своего полового члена.

Студентка петербургского колледжа обвинила мужа тети в неоднократных насильственных действиях в её отношении. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 25 октября обратилась 18-летняя студентка колледжа. Она заявила, что супруг ее тети с 2010 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в её отношении.

Девушка пояснила, что она живёт вместе со своей бабушкой, тетей и ее супругом Е. 1984 года рождения. С 2010 года Е. начал проявлять к девочке сексуальный интерес, который выражался в различного рода поглаживаниях, касаниях, демонстрации своего полового члена. По словам заявительницы, Е. запускал руки в трусы, трогал влагалище и ягодицы, а также заставлял касаться своего полового члена. Также девушка рассказала, что когда ей было 12 лет, Е. повез её на тренировку, а по пути обратно в районе поселка Тайцы предложил стать его любовницей, после отказа навалился на нее и эякулировал ей на лицо. После этого подобные случаи происходили регулярно. В 15-16 лет он изнасиловал девушку, путем угроз и побоев.

По данному заявлению проводится проверка.

Также накануне в полицию обратилась петербурженка, которая обвинила бывшего мужа в совращении ее малолетней дочери.

Фото: Piter.tv