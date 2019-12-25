Петербурженка обвинила бывшего мужа в совращении ее малолетней дочери

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка обвинила бывшего мужа в совращении ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию 25 октября. Она пояснила, что её бывший муж, 46-летний В. посредством мессенджера "WhatsApp" совершил развратные действия в отношении её 11-летней дочери Г. Также, по словам заявительницы, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера, когда девочке было 6-7 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что житель Янино подозревается в сексуальном насилии над 12-летней дочерью.

Фото: Piter.tv