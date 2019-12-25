В Шушарах скончался младенец, которому вовремя не вызвали скорую помощь

Мать ребенка оставила его с соседкой и ушла на работу.

Накануне, 31 октября, через службу "112" в дежурную часть поступило сообщение, что в квартире по Новгородскому проспекту скончался ребенок. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

Тело девятимесячного мальчика обнаружила мать, которая ранее ушла на работу, около трех часов дня. По предварительной информации, 32-летняя гражданка Узбекистана в шесть часов утра оставила своего сына под присмотром 35-летней соседки. У девятимесячного ребенка была высокая температура, однако "скорую" ему решили не вызывать.

Причина смерти мальчика пока не установлена. Мать и соседка прибыли в Петербург для работы, имеют патент. Семья неполная, не состоит на учете в ОДН.

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