Сотрудники полиции задержали жительницу Ленобласти, подозреваемую в покушении на кражу

Полиция возбудила два уголовных дела.

В понедельник, 1 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали Piter.tv о задержании неоднократно судимой 24-летней жительницы Всеволожского района, которую подозревают в краже.

История началась неделю назад, 24 октября, в крупном торговом центре Всеволожского района. Персонал магазина заподозрил женщину в попытке хищения мобильного телефона у одной из посетительниц. За предполагаемую воровку заступился ее спутник и стал угрожать продавцам пневматическим пистолетом. Прибывшие в магазин полицейские оперативно задержали мужчину, но его спутнице удалось скрыться. В отношении 32-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Девушка, у которой едва не похитили телефон за 93 тыс. рублей, написала заявлению в полицию. По факту возбудили еще одно дело, но уже по статье о покушении на кражу.

Полицейские задержали подозреваемую рано утром в субботу, 30 октября.

Между тем, блогершу Волкову, которая устроила непристойную съемку у Исаакиевского собора, отпустили.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области