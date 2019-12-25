В новом сезоне The Witcher появится новый ведьмак

Второй сезон должен состояться во второй половине 2021 года.

Создатели сериала The Witchеr ввели во второй сезон нового персонажа, которого не было ни в книгах Анджея Сапковского, ни в играх по вселенной. Им станет коллега Геральта — ведьмак Хемрик. Об этом сообщил портал Redanian Intelligence.

Роль Хемрика исполнит актер, а по совместительству и каскадер Джоэл Андриан. Пока что не ясно, каким образом новый персонаж будет вовлечен в историю Геральта из Ривии и какие отношения их будут связывать. Также во втором сезоне появятся Весемир, Ламберт и Эскель

Премьера первого сезона состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года. Второй сезон должен состояться во второй половине 2021 года. Во втором сезоне "Ведьмака" расскажут о двух злых персонажах.

Фото: кадр из сериала "Ведьмак"