Во второй половине дня в воскресенье ожидается небольшой дождь

Во второй половине в воскресенье, 2 августа, в Петербурге пройдут небольшие и локальные дожди. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.
На смену антициклону в Ленинградскую область с юго-востока потянутся облачные поля циклона, выходящего на территорию Коми.
объяснил синоптик.
При этом температура практически не изменится и останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.
Завтра, 3 августа, ожидается облачная с прояснениями погода.
Фото: Piter.TV
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