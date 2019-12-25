Во второй половине дня в воскресенье ожидается небольшой дождь

Осадки пройдут местами.

Во второй половине в воскресенье, 2 августа, в Петербурге пройдут небольшие и локальные дожди. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.

На смену антициклону в Ленинградскую область с юго-востока потянутся облачные поля циклона, выходящего на территорию Коми. объяснил синоптик.

При этом температура практически не изменится и останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Завтра, 3 августа, ожидается облачная с прояснениями погода.

Фото: Piter.TV