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Во второй половине дня в воскресенье ожидается небольшой дождь
Сегодня, 15:46
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nadezhda_sib

Во второй половине дня в воскресенье ожидается небольшой дождь

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Осадки пройдут местами.

Во второй половине в воскресенье, 2 августа, в Петербурге пройдут небольшие и локальные дожди. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус. 

На смену антициклону в Ленинградскую область с юго-востока потянутся облачные поля циклона, выходящего на территорию Коми.

объяснил синоптик.

При этом температура практически не изменится и останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Завтра, 3 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: дождь, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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