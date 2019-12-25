Первая рабочая неделя августа в Петербурге начнется с дождя

Днем в Северной столице будет до 23 градусов тепла.

В понедельник, 3 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз представили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время ожидаются дожди, днем осадки пройдут местами. Порывы юго-западного и западного ветра составят 5-10 м/c. Температура воздуха ночью будет в пределах +13...+15 градусов, а днем поднимется до +21...+23 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Финском заливе пройдут благотворительные парусные гонки.

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