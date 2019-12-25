В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что на Финском заливе пройдут благотворительные парусные гонки. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В соревнованиях будут участвовать 11 команд из представителей социально ответственного бизнеса, молодёжи и членов медицинского сообщества. Планируется, что благотворительная парусная гонка объединит около ста человек.
После гонки на брегу пройдут маср-классы для взрослых и детей.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга выделили 2 млрд рублей на благоустройство города.
Фото:pixabay
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