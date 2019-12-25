Власти Петербурга выделили 2 млрд рублей на благоустройство города

До конца года приведут в порядок бульвар на Турку и сквер на Гастелло в Московском районе.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что власти Петербурга выделили два млрд рублей на благоустройство города. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно документам, до конца текущего года в Северной столице благоустроят 12 общественных пространств и 208 дворов. Также в порядок приведут бульвар на Турку и сквер на Гастелло в Московском районе, Бестужевский сад и набережную реки Охты.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что общественные пространства формируют облик Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов напомнил торговым центрам о штрафах за нарушение антикоронавирусных мер.

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