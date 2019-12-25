Во вторник воздух в Петербурге прогреется до +15 градусов

Температура воды у водоемов достигнет +10 градусов.

Во вторник, 13 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет преимущественно без осадков, в конце дня пройдет небольшой дождь. Об этом заявили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью составит +5…+7 градусов. Днем в городе потеплеет до +13…+15 градусов, вода у водоемов прогреется до +10 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что парки и скверы во Фрунзенском районе массово открывают после просушки.

Фото: Piter.TV