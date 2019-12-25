Во вторник в утреннем Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов

Красным отмечены участки на Пироговской набережной, Малоохтинском проспекте и Дворцовой набережной.

Во вторник, 8 декабря, в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

"Красные участки" образовались на Пироговской набережной, Малоохтинском проспекте и Дворцовой набережной. Также водители затрудняются проехать по набережной Обводного канала, Невском и Лиговском проспектах.

Также пробки образовались на Индустриальном проспекте, Каменноостровском проспекте, Воздухоплавательной улице, проспекте Народного Ополчения и Кубинской улице.

Ранее мы сообщали о том, что "Пушкинская" зима придет в Петербург 8 декабря. При небольшой облачности обойдется без осадков.

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