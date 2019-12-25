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Во вторник в утреннем Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов
Сегодня, 9:03
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IRINA_CHALKINA

Во вторник в утреннем Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов

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Красным отмечены участки на Пироговской набережной, Малоохтинском проспекте и Дворцовой набережной.

Во вторник, 8 декабря, в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

"Красные участки" образовались на Пироговской набережной, Малоохтинском проспекте и Дворцовой набережной. Также водители затрудняются проехать по набережной Обводного канала, Невском и Лиговском проспектах.

Также пробки образовались на Индустриальном проспекте, Каменноостровском проспекте, Воздухоплавательной улице, проспекте Народного Ополчения и Кубинской улице.

Ранее мы сообщали о том, что "Пушкинская" зима придет в Петербург 8 декабря. При небольшой облачности обойдется без осадков.

Фото: скриншот

Теги: дорожные ограничения, погода, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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