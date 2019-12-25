"Пушкинская" зима придет в Петербург 8 декабря

Осадков в этот день не ожидается.

Во вторник, 8 декабря, на погоду в Петербурге окажет влияние периферия обширного антициклона. При небольшой облачности обойдется без осадков. Температурный фон будет близким к своей климатической норме. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в городе на Неве ожидается -1…-3 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 775 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Такую зиму в народе называют "пушкинской". Она отсылает к роману "Евгений Онегин", когда Пушкин писал: "В тот год осенняя погода. Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе".

Ранее петербуржцам пообещали дожди и потепление во второй половине декабря.

Фото: Instagram / lukeria.w