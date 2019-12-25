Петербуржцам пообещали дожди и потепление во второй половине декабря

А пока горожан будет радовать солнце и практически полное отсутствие осадков.

Синоптик Юрий Куткевич рассказал о погоде в Петербурге в декабре. Благодаря антициклону в ближайшие дни жителей города будет радовать солнце и практически полное отсутствие осадков. Об этом пишет "Форпост".

В настоящий момент Петербург и Ленобласть находятся на периферии западной части антициклона. Сам он занимает территорию центральной России и является частью огромного азиатского антициклона с центром на границе России и Монголии. На протяжении всей недели температура воздуха днем будет достигать -4…-2 градусов. Ветер будет дуть с южного, юго-восточного направления со скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление окажется выше нормы.

Во второй половине месяца антициклон сменят циклоны с Атлантики. Они принесут с собой облачность и разного вида осадки. Возможны дожди и мокрый снег, а также потепление до 0 градусов. Синоптик выразил надежду, что к Новому году в городе все-таки образуется снежный покров.

Ранее мы писали, что температура воздуха ночью в Ленобласти опустится до -13 градусов.

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