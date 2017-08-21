Грозы и ливни останутся в Петербурге во вторник

Во вторник, 22 августа, в Северной столице сохранится дождливая погода. При этом синоптики обещают грозы и ливни.

Летняя погода не собирается возвращаться в Петербург, хотя до конца лета еще десять дней. Во вторник, 22 августа, в городе ожидается плохая погода. Региональный Гидрометеоцентр обещает кратковременные дожди с грозами. Город будет поливать ночью и днем.

Добавит неприятных ощущений порывистый ветер, который в момент грозы будет достигать 15 метров в секунду. При этом долгосрочный прогноз на всю неделю также не оставляет надежды: дождь обещают до конца недели.

Кроме пришедших в город дождей понизилась и температура. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания‍.

Фото: скриншот сайта Гидрометцентр России