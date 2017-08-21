В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания‍

21 августа в Петербурге будет облачно, но с прояснениями

Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в понедельник, 21 августа 2017 года. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, начало рабочей недели не будет безоблачным: в Северной столице похолодает, временами ожидаются дожди и грозы.

В ведомстве уточнили, что гроз следует ждать во второй половине дня, ближе к вечеру. Днем в Петербурге температура воздуха будет подниматься не выше 14–16 градусов тепла. Ветер слабый – 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет скорее стабильным, в течение дня несколько снизится.

Как сообщается, согласно народным приметам, плохая погода 21 августа покажет, что остаток лета тоже будет в этом смысле неудачным: если в этот день дождь, то чего-то подобного можно ждать до конца календарного лета.

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