Во вторник в Петербурге ожидается ветреная и без осадков погода

Температура воздуха составит +2…+4 градусов.

Во вторник, 2 марта, влияние на погоду в Петербурге окажет восточная периферия антициклона, господствующего над Европой. Его стараниями в облаках будет много прояснений, обойдется без осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +2…+4 градусов. В Ленобласти ожидается 0…+5 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

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