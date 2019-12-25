В мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры

Самым теплым днем из трех выходных окажется 7 марта.

Погода в Петербурге в мартовские праздники будет разной. 6 марта будет морозный день, 7 марта — более теплый, а 8 марта вновь ожидается похолодание. Подробно о том, к какой температуре стоит готовиться жителям Северной столицы, Piter.TV рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

В первый день праздничных выходных, 6 марта, временами будет проглядывать солнце. Ночью температура воздуха в Петербурге достигнет -8...-10 градусов, а днем повысится до -1...-3 градусов. В Ленобласти будет холоднее: до -12 градусов ночью и -5 днем. Вечером может пойти снег.

В воскресенье, 7 марта, дневная температура станет "плюсовой". В Петербурге днем — +1...+3 градуса, в Ленобласти — в интервале от -2 до +3 градусов. Погода будет облачной, возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

В Международный женский день вновь вернется зима.

Появится солнце, температура будет падать и образуется сильная гололедица. Под утро похолодает до -7...-9 градусов по Петербургу и -6...-11 — по области. Днем тоже будет прохладно: -5...-7 — в Петербурге и -4...-9 — в районах Ленинградской области. Небольшой снег пройдет лишь местами. Михаил Леус, синоптик.

Первый рабочий день, 9 марта, тепла не принесет. Ночью температура воздуха ожидается ниже -10 градусов, а днем будет небольшой "минус".

Также Piter.TV поинтересовался у специалиста, как можно оценивать прошедшую зиму: была ли она теплой или, скорее, холодной.

Разговоры о зиме — это разговоры о средней температуре по больнице. Все три месяца в Петербурге были очень разными: очень теплый декабрь, немного теплее нормы оказался январь, и холодный февраль. В среднем температура была чуть выше нормы. отметил Михаил Леус.

Фото: Piter.TV