Во вторник в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем

Температура воздуха днем составит +2…+4 градуса.

Во вторник, 20 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в городе пройдет мокрый снег с дождем, днем осадки продолжатся. Температура воздуха в ночное время опустится до 0 градусов. Днем ожидается +2…+4 градуса.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 761 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в Петербурге выпал первый снег.

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