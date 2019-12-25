Во вторник в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Местами возможны грозы.

Во вторник, 25 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день в городе пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью прогреется до +13…+15 градусов. Днем потеплеет до +19…+21 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст.

Ранее петербуржцам рассказали, в каких продуктах содержатся опасные сахара.

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