Петербуржцам рассказали, в каких продуктах содержатся опасные сахара

В среднем каждый россиянин съедает в год 39 кг сахара.

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, в каких продуктах содержатся опасные сахара. Их значительная часть находится в переработанных пищевых продуктах. Как правила, такие продукты человек не считает за сладости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К примеру, в одной столовой ложке кетчупа содержится примерно одна чайная ложка свободных сахаров, в банке подслащенного сахаром газированного напитка – около 10 чайных ложек.

Кроме того, сахар содержится во фруктах, овощах и молочке, правда, он не опасен для здоровья человека. Сладкие фрукты компенсируют обилие фруктозы и глюкозы клетчаткой, витаминами и минералами. Из-за этого они имеют низкую энергетическую плотность.

Специалисты призвали горожан обращать на количество калорий, изучать состав продукта перед покупкой. Они отметили, что в среднем каждый россиянин съедает в сутки 107 г сахара или 39 кг в год.

Ранее были названы продукты для защиты от коронавируса.

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