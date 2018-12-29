Во вторник в городе на Неве погаснут новогодние огни

Демонтаж всех украшений продлится около двух месяцев.

Во вторник, 15 января, в Петербурге отключат огни и начнут снимать новогодние украшения. Об этом сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, добавив, что демонтаж будет проходить в течение двух месяцев.

Серезлеев добавил, что за время новогодних праздников заявлений о вандализме и воровстве украшений не поступало. Если что-то и выходило из строя, то это происходило из-за сюрпризов погоды.

По его словам, работы начнутся с Центрального района. Затем украшения снимут во всех остальных. Их почистят, законсервируют и сдадут на склад подведомственным учреждениям, чтобы использовать в следующем году.

Ранее мы писали, что в декабре солнце освещало Петербург чуть больше часа.

Видео: Piter.TV