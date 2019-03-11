Футбольный клуб отпразднует столетие.

В историческом центре Санкт-Петербурга началась подготовка к празднованию столетия знаменитого футбольного клуба "Зенит". В преддверии события в городе установили новогоднюю елку с тематическими украшениями, – рассказал в своем Telegram-канале вие-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

2025-й станет Годом "Зенита" в Петербурге. Открывая юбилейный год, сине-бело-голубые установили уникальную праздничную ель рядом с Дворцовой площадью. Её торжественное открытие стало первым городским событием в череде мероприятий в честь столетия клуба. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Тематическую инсталляцию составили семиметровая ель, форма которой повторяет форму логотипа футбольного клуба, и эмблема "Зенита" с изображением льва. Арт-объект простоит на пересечении Большой Морской улицы и Невского проспекта до середины января.

Ранее стало известно, что одним из победителей акции "Новогодняя почта" стал "Зенит". В честь юбилея футбольного клуба была разработана тематическая открытка, которую можно будет отправить в любой уголок страны.

Видео: Telegram / Спикер Бельский