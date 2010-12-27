В Петербурге названы объекты с лучшим новогодним оформлением в 2019 году

Комиссия определила победителей в 12 номинациях.

В понедельник,11 марта, в Петербурге назвали лучшие объекты с новогодним оформлением в 2019 году. Об этом сообщили в сообщает комитете по благоустройству.

Комиссия определила победителей в 12 номинациях. Так эксперты выделили два района, а именно Фрунзенский и Приморский. Именно они были украшены к Новому году праздничнее всех.Кроме того, в номинацию попали Московский и Красногвардейский районы.

Лучшей елкой стала красавица в Георгиевском сквере. Специалисты отметили, что она отличилась своей оригинальностью. Напомним, что вместо живого дерева там была конструкцию, похожую на нее.

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