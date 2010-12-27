Смольный закупит снегоуборочные машины на 1 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС.
Так, власти города планируют приобрести около 100 единиц спецтехники. Машины будут убирать в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.
Кроме того, правительство планирует нанять 100 водителей, которые будет управлять новой техникой.
По мнению властей города, такое приобретение кардинально изменит ситуацию с уборкой в центре Петербурга.
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