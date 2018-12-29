В декабре солнце светило в Петербурге чуть больше часа

Осадков в последнем месяце прошлого года было также немного.

Последний месяц 2018 года выдался в Петербурге относительно теплым и темным. По данным метеорологов, в декабре солнце светило в Северной столице 1,4 часов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В прошлом месяце среднемесячная температура в городе на Неве составила 3,2 градуса, что на 1,4 градуса выше климатической нормы. При этом осадков в декабре было относительно немного. На город выпало 35,2 мм снега и дождя, что составляет лишь 69 % от нормы.

Компенсировать недостаток осадков в Петербурге вызвался январь. С начала первого месяца 2019 года снег идет в городе, практически не переставая. Только за минувшие сутки с улиц Петербурга вывезли 62 тысячи кубометров снежных масс.

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